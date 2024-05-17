Afganistan'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Bamyan vilayetindeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kani, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin öldüğünü ifade etti.

Saldırıda 4'ü yabancı uyruklu 7 kişinin de yaralandığını belirten Kani, 4 şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan yabancıların uyrukları belirtilmezken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.