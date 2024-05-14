Afganistan'da çilek hasadı sevinci
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çilek hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekimin ardından iyi bir verim elde etmenin sevincini yaşıyor. Surkhrod, Khogiani ve Darah Noor ilçelerinde 175 dönümlük araziye ekilen çileklerden toplam 310 ton ürün elde edildi.
CELALABAD, 14 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çilek hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekimin ardından iyi bir verim elde etmenin sevincini yaşıyor.
Vilayetin Surkhrod, Khogiani ve Darah Noor ilçelerinde 175 dönümlük araziye ekilen çileklerden toplam 310 ton ürün elde edildi.