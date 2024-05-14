Üye Girişi
Haberler

Afganistan'da çilek hasadı sevinci

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çilek hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekimin ardından iyi bir verim elde etmenin sevincini yaşıyor. Surkhrod, Khogiani ve Darah Noor ilçelerinde 175 dönümlük araziye ekilen çileklerden toplam 310 ton ürün elde edildi.

CELALABAD, 14 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çilek hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekimin ardından iyi bir verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Vilayetin Surkhrod, Khogiani ve Darah Noor ilçelerinde 175 dönümlük araziye ekilen çileklerden toplam 310 ton ürün elde edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Nangarhar Tarım Ekonomi Güncel Haberler

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title