Afganistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sel: 70 Ölü, 50 Yaralı

KANDAHAR, 18 Nisan (Xinhua) -- Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Molla Canan Saik, ülkede son birkaç gün içinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.