Son dakika! Evlerden hırsızlık yapan zanlılar polisin takibi sonucunda yakalandı
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Son dakika! Evlerden hırsızlık yapan zanlılar polisin takibi sonucunda yakalandı

Son dakika habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" konuları ile ilgili yaptıkları araştırma neticesinde 4 kişiyi yakaladı.

Son dakika! Evlerden hırsızlık yapan zanlılar polisin takibi sonucunda yakalandı
19.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" konuları ile ilgili yaptıkları araştırma neticesinde 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" konuları ile ilgili yürütülen çalışmalarda Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sokakta şüpheli şahısların olduğu ve hırsızlık yaptıkları bilgisini aldı. İhbar üzerine adrese geçen ekipler, olay yerinde bulunan bir araç içerisindeki şüpheli şahıslar Mesut G. (22), Murat K. (21) ve Berdar K. (20) takibe alarak Ambarlı Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şahısların kullandığı aracın içerisinde yapılan aramalarda 1 adet televizyon, 4 adet tornavida, 2 adet levye, 1 çift eldiven ele geçirildi.

Yapılan incelemede aracın Mehmet Veysi A. (21) tarafından kiralandığı, yapılan GPS incelemesi neticesinde 14 Ağustos 2020 tarihinde Barış Mahallesi'nde N.A. isimli şahsın ikametinden 20 bin TL parasının ve araç anahtarının çalınması sonucu meydana gelen oto hırsızlığı olayında da kullanıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen televizyonun ise Yakuplu Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında çalındığı öğrenildi. Mehmet Veysi A. isimli şahıs ise Küçükçekmece ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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