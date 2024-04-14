Beylikdüzü'nde vatandaşlar hırsızı böyle yakaladı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sahilde bulunan tuvaletten malzeme çalarken yakalandığı iddia edilen 18 yaşından küçük şüpheli şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

Olay Beylikdüzü Gürpınar Sahilde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 18 yaşından küçük yabancı uyruklu şüpheli şahıs seyyar tuvaletlerin içinde malzeme alırken vatandaşlar yakaladı. Etkisiz hale getirilen şahıs için polis ekipleri çağırıldı. Polis şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan arbede anları yine diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamera ile kaydedildi. Görüntülerde şahısın kendisini yakalayanlara küfretmesi yer aldı.