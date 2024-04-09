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Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokakta Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı

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Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşini sokakta bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ş.N.B. isimli kadın boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile konuşmak için Küçükçemece'de buluştu. İkili birlikte Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ne gelirken bir süre sonra aralarında tartışma yaşandı.

Şüpheli M.B. yanında bulunan bıçakla Ş.N.B'yi sokak ortasında bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu şüpheli M.B'yi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Ş.N.B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beylikdüzü Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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