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Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı

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Beylikdüzün'de bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Murat B.'nin eşini defalarca bıçakladığı, vatandaşların ise şahsı ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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