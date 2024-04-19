Beylikdüzü'nde Bir Butik Giyim Dükkanına Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir butik giyim dükkanının camına 5 el ateş edildi. Dükkan sahibi kimseden tehdit almadıklarını ifade ederek, "Geldik baktık böyle bilgimiz yok. Bugüne kadar karıncayı bile incitmedik" dedi.

Olay, Gürpınar'da gece saatlerinde bir giyim dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dükkan camına 5 el ateş edildi. Sabah saatlerinde çevre esnafının camdaki kurşun izlerini görmesiyle iş yeri sahibine ve polise haber verildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından incelemeler yapılıp delil toplandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dükkan sahibi ise düşmanlarının olmadığını ve tehdit almadıklarını ileri sürdü.

İş yeri sahibi Birsen Tugay, "Sabah esnaf arkadaşlar eşime haber vermiş. Geldik baktık böyle bilgimiz yok. Bugüne kadar karıncayı bile incitmedik. 22 yıldır esnafız. Böyle bir şey görmedik duymadık. Daha önce aşağıdaki esnaf arkadaşa yapıldı. Burada bir kuaföre yapıldı şimdi bu sene burası. Bu sene Gürpınar'a ne oldu ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum" dedi. - İSTANBUL