Cihan Avcı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Cihan Avcı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı ise Cihan Avcı. Cihan Avcı kimdir? Cihan Avcı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CİHAN AVCI KİMDİR?

Avukat olduğu bilinen Cihan Avcı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayıdır.