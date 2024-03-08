DEVA Partisi Beylikdüzü adayı Cem Birtürk Avşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Beylikdüzü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Cem Birtürk Avşar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEM BİRTÜRK AVŞAR KİMDİR?

Cem Birtürk Avşar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beylikdüzübelediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beylikdüzü adayı belli oldu. DEVA Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Cem Birtürk Avşar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.