Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Beylikdüzü'nde bir kafeden çıkan 4 kişi, motosikletli bir saldırgan tarafından silahla vuruldu. Vurulan kişilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan tarafından silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'taki kafeden akşam saatlerinde çıkan 4 kişiye, arabaya bindikleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Vurulan Şuayip A. ile İdil B, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şuayip A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İdil B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Görgü tanığı Sait Gezer, bankta otururken motosiklet sesi duyduğunu ifade ederek, "Tam kalkıp bakacakken 3-4 el silah sesi geldi." dedi.