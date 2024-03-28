Beylikdüzü'nde Tabanca ile Havaya Ateş Eden 2 Genç Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde tabanca ile havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç kuru sıkı tabanca ile gece saatlerinde havaya ateş etmeye başladı. Gençlerden biri o anları sosyal medyada paylaştı. Konu ile ilgili Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen Cevat M. ve Ziyad S. gözaltına alındı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabancaya da polis ekipleri tarafından el konuldu. - İSTANBUL