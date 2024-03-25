Beylikdüzü'nde Evden Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde, bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart'ta Marmara Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimliği belirlenen zanlı B.E'nin, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaldığı tespit edildi.

Adresi izlemeye alan ekipler, Gölboyu Caddesi'nde görülen şüpheliyi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Evden çalınan 2 kolye, 6 küpe, birer bileklik ve yüzük, zanlının iş yerinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.