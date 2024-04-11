Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Beylikdüzü'nde Bayram Namazını Fırsat Bilerek Hırsızlık

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar, bir dükkandan iş yeri sahibinin çocuklarına ait bisikletleri, scooterları ve akülü arabayı çaldı. Plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen 2 hırsızın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 07.20 sularında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi Nuri Ercan'ın bayram namazına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, plakasız bir minibüsle yanaştıkları dükkanın kilidini kırarak içeri girdi. Dükkan sahibinin çocuklarının iş yerinde bulunan bisikletlerini, scooterlarını ve akülü arabasını minibüse taşıyıp çalan 2 hırsız, çevredeki bir vatandaşın kendilerini fark etmesi üzerine hızla dükkandan kaçtılar. Yaşanan hırsızlık anları ise, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen hırsızların, kapıyı zorlayarak açtıkları, ardından da bisikletleri ve akülü arabayı çaldıkları görülüyor. Dükkan sahibinin çocukları bisikletlerinin bulunup geri getirilmesini isterken, Nuri Ercan'ın ise hırsızlıkla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

"Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm"

Hırsızlıkla ilgili konuşan dükkan sahibi Nuri Ercan, "Sabah bayram namazına gitmiştik biraderle. Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm ve biradere sordum. O da ben açmadım dedi. Dükkana girmeye çalışırken kapı kilidinin kırıldığını gördüm. İçeride çocukların bisikletleri vardı. Bisikletleri, scooterları, akülü arabayı alıp götürmüşler. Daha sonra kamera kayıtlarını seyrettiğimizde plakasız bir minibüs geliyor. Kapıyı kırarak içeriye giriyorlar. İçeriden bisikletleri taşıyıp arabaya yükleyip, karşı taraftan bağıran bir kişinin sayesinde kaçıp gidiyorlar. Yoksa içeride daha bir sürü şey vardı onları da alıp götürebilirlerdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır? ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları! 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Uğur Dündar kaç yaşında? Gazeteci Uğur Dündar kaç yaşına girdi, kimdir? Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! Fenerbahçe Olympiakos maçı kadrosu açıklandı mı? Olympiakos maçında hangi isimler forma giyemeyecek? MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title