Beylikdüzü'nde trafik magandaları yarıştı
Beylikdüzü'nde "Trafik magandaları" böyle yarıştı
İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de, 2 trafik magandasının vatandaşlara aldırmadan yarışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay dün akşam saatlerinde Gürpınar Sahil'de yaşandı. Havaların ısınmasıyla sahilde eğlenmeye çıkan vatandaşların arasında 2 trafik magandası araçlarıyla adeta yarıştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların aynı anda aracıyla kalkış yaparken gürültülü egzozlarından dumanlarından çıktığı görüldü.