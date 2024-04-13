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Beylikdüzü'nde trafik magandaları yarıştı

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Beylikdüzü'nde "Trafik magandaları" böyle yarıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de, 2 trafik magandasının vatandaşlara aldırmadan yarışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Gürpınar Sahil'de yaşandı. Havaların ısınmasıyla sahilde eğlenmeye çıkan vatandaşların arasında 2 trafik magandası araçlarıyla adeta yarıştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların aynı anda aracıyla kalkış yaparken gürültülü egzozlarından dumanlarından çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü trafik Güvenlik İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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