Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de Trafik Magandalarının Yarışı Görüntülendi
Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de, 2 trafik magandasının vatandaşlara aldırmadan yarışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar Sahil'de yaşandı. Havaların ısınmasıyla sahilde eğlenmeye çıkan vatandaşların arasında 2 trafik magandası araçlarıyla yarıştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların aynı anda kalkış yaparken gürültülü egzozlarından dumanların çıktığı görüldü. - İSTANBUL