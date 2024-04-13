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Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de Trafik Magandalarının Yarışı Görüntülendi

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Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de, 2 trafik magandasının vatandaşlara aldırmadan yarışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar Sahil'de yaşandı. Havaların ısınmasıyla sahilde eğlenmeye çıkan vatandaşların arasında 2 trafik magandası araçlarıyla yarıştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların aynı anda kalkış yaparken gürültülü egzozlarından dumanların çıktığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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