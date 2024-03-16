Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:

Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki ayrı marketten çalınan ürünlerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, bir markette çantaya doldururken diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde bir hırsız, farklı günlerde gittiği iki ayrı marketten çaldığı ürünleri çantaya doldurarak, diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde iki ayrı markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, farklı günlerde iki ayrı markete giden şüpheli, reyonlardaki ürünleri gözüne kestirdi. İlk girdiği marketteki ürünleri çantasına doldurarak çalan hırsız, diğer markette ise göğsüne saklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir kadın market çalışanı, hırsızdan şüphelendi ve çantasına bakmak istedi. Hırsız çantanın boş olan gözünü gösterdi. Market çalışanı şüphe üzerine güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlık anlarının anbean kaydedildiğini gördü. Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hırsız kameralara yakalandı

İki markette de meydana gelen hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin, ilk girdiği markette ürünleri çantasına doldurduğu, diğerinde ise göğsüne sakladığı görülüyor. Öte yandan, market çalışanın şüphelenerek durdurduğu şüphelinin çantasının boş gözünü gösterdiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mut Belediye Başkan adayı Mehmet Demir kaç yaşında, nereli? Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli? Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title