Vehbi Orakçı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Vehbi Orakçı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kaç yaşında, nereli?
Vehbi Orakçı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Vehbi Orakçı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı nereli? Detaylar haberimizdedir…
VEHBİ ORAKÇI KİMDİR?
Vehbi Orakçı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.