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Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın Çıktı

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Beylikdüzü'nde bir kompozit fabrikasında patlayan trafo nedeniyle tutuşan enjeksiyon pres makinesinde yangın çıktı. Olay esnasında fabrikada kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü OSB Mahallesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kompozit üretim fabrikasında patlayan trafo nedeniyle pres makinesi alev aldı. Yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar ve fabrikaya gelen işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının, trafo patlaması sebebiyle meydana gelen kıvılcımların pres makinesindeki yağlı alanlara sıçramasıyla başladığı iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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