Direksiyon hakimiyeti kaybeden otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Beylikdüzü mevki E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KBG 373 plakalı Umut Kızılaslan kontrolündeki araç yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kızılaslan, yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücü Umut Kızılaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik meydana geldi. Trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.