Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde Motosikletli Şüphelilerin Kovalamacası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde polis, motosikletli şüphelilerin belindeki silahı fark ederek dur ihtarında bulundu. Şüphelilerin ihtara uymaması üzerine polis ile kovalamaca yaşandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yasaklı ilaçlar ve havalı tabanca bulundu.

İSTANBUL(İHA) Beylikdüzü'nde motosikletli şüphelilerin belindeki silahı fark eden polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler ile polisin kovalaması kask kamerasına yansırken 18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 1 adet havalı tabanca ve satışı yasaklı olan cinsel güç artırıcı ilaçlar bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 KHH 541 plakalı motosiklet ile seyir halindeki şüphelilerden birinin belindeki silahı fark eden polis memuru dur ihtarında bulundu. Şüpheliler dur ihtarına uymayınca, motosikletli polis memuru şüphelileri kovalamaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalama anları kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiği tehlikeye sokan şüphelilerin, polisten kaçabilmek için yer yer ters yönde ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı. Şüpheliler, uzun kovalamanın ardından Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Yaşlarının 18'den küçük olduğu belirlenen U.C ve R.K'nın üzerinden bir adet havalı tabanca ve içerisindeki yasaklı maddeden dolayı Türkiye'de satışı yasak olan 'cinsel güç artırıcı' olarak isimlendirilen yasadışı ilaçlar çıktı. Gözaltına alınan U.C ve R.K'ya toplamda 33 bin 472 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Motosiklet Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title