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Beylikdüzü'nde Polis Kılığına Girip Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

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Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Beylikdüzü'nde meydana geldi. A.A. ve M.Ç., telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, M.Ş.A.'ya adının hırsızlığa karıştığını, evinde bulunan ziynet eşya ve nakit paraları ikametine gelen polis ekiplerine vermesi gerektiğini söyledi. 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis ekipleri M.Ş.A.'nın evinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. İncelenen görüntülerde şüphelilerin adrese bir turizm şirketine ait araçla adrese gelip, şüphelilerden birinin M.Ş.A.'nın evine gittiği ortaya çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan şahsın, M.Ş.A.'dan 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Şüphelilerden biri turizm şirketi çalışanı

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar A.A. ve M.Ç., 14 Mart 2024 tarihinde yakalandı. A.A.'nın kullandığı aracın bir turizm şirketine ait olduğu, şahsın bu turizm şirketinin çalışanı olduğu, M.Ç.'nin aracı kiraladığı, M.Ç.'nin olay günü adresten ayrılarak Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu ortaya çıktı.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken, M.Ç. dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü 3.Sayfa Güncel Haberler

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