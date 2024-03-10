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İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'nde çocuklara meyve suyu ve gofret ikramı

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İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret dağıtıldı. Çocuklar ikramlardan çok mutlu olduklarını belirtti.

İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara meyve suyu ve gofret dağıtıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı da tüm yurtta eda edildi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere akın ederken, İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki Mevlana Camii'ne gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret ikram edildi. Çocuklar ikramlar için çok mutlu olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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