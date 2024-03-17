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Beylikdüzü'nde drift yapan sürücüye ağır ceza

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Beylikdüzü'nde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 40 bin 52 TL idari para cezası verildi. Sürücü, ayrıca drift yapma suçundan 60 gün trafikten men edildi.

Beylikdüzü'nde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 40 bin 52 TL idari para cezası verildi. Sürücü, ayrıca drift yapma suçundan 60 gün trafikten men edildi.

Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüsü M.İ.A. polis ekipleri tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan çalışma sonucu 35 KBN 99 plakalı aracın sürücüsü M.İ.A. yakalandı.

40 bin 52 TL idari trafik para cezası

Sivil Trafik ekiplerinin yakaladığı M.İ.A.'ya 'Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" suçundan 32 bin 233 TL, "saygısızca araç kullanmak suçundan" 690 TL, "çevreyi rahatsız edecek derecede abartı egzoz" suçundan 6 bin 439 TL ve "sigortasız araç kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 40 bin 52 TL idari trafik para cezası verildi.

Trafikten men edildi

Ayrıca, M.İ.A. drift atma suçundan 60 gün süreyle trafikten men edildi. M.İ.A., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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