Beylikdüzü'nde Silahla Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde silahla rastgele havaya ateş açan ve o anları güvelik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Sorgulamasında hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Mart'ta saat 02.30 sıralarında Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup gencin silahla rastgele havaya ateş açtığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler, görüntülerden grubun içindeki bir şüphelinin havaya silahla ateş açtığını belirleyerek şahsın ve beraberindekilerin bir ticari taksiyle olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Taksinin güzergahını takip eden polis ekipleri, silah kullanan şüphelinin araçtan indiğini belirledi. Yeşilkent Mahallesi'nde taksiden indiği tespit edilen şüphelinin ikamet adresini tespit eden ekipler, C.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında 'kasten yaralama ve alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma' suçlarından adli makamlarca aranan şahıslardan olduğu ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli C.T., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin grubun içinde silahla havaya ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL