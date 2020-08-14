Son Dakika | Eski milletvekilinin mezarı babalık davası için açıldı
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Son Dakika | Eski milletvekilinin mezarı babalık davası için açıldı

Son dakika gündem haberi... 1954-1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H.A.'nın 3 kızı, 2007 yılında hayatını kaybeden G.A.

Son Dakika | Eski milletvekilinin mezarı babalık davası için açıldı
14.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:53

1954-1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H.A.'nın 3 kızı, 2007 yılında hayatını kaybeden G.A.'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurması üzerine hem G.A.'nın hem de Akarca'nın kabri açılarak DNA örnekleri alındı.

Öğrendikleri bilgiler çerçevesinde soy bağının reddi davası açan kardeşlerin başvurduğu mahkeme, iddiaların somutlaştırılması amacıyla DNA testi yapılmasını kararlaştırmış, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı. İnceleme sonucu, G.A.'nın, başvurucuların yüzde 99,9 babası olmadığı belirlenmesi üzerine kardeşler, fiziksel benzerlik de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babalarının Adnan Akarca olabileceğini belirterek işlem yapılmasını istemişti.

Kardeşlerin başvuru üzerine adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde, 1985 yılında arı sokması nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitiren Akarca'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı feth-i kabir işlemine tabi tutularak açıldı ve mezardan çıkan kemiklerden DNA örnekleri alındı.

Yapılan incelemenin ardından Akarca'nın 3 kardeşin babası olup olmadığı belirlenecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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