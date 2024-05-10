Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Gönüllüleri Çocuklarla Buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Yatağan Katrancı İlkokulu'nda çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, gönüllü gençler ve öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarından ok atma, matrak, beş taş, halat çekme, çuval yarışı gibi aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdiler. Ayrıca, köydeki sanat atölye çalışmalarıyla çocuklar ebru sanatı, seramik ve resim atölyelerinde hem eğlenip hem öğrendiler. Etkinlikte yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden gönüllü gençlerden Nisa Akbulut, etkinlikte çocuklarla bir araya gelmenin ve onların dünyasına dokunmanın değerini vurguladı. Akbulut, "Her bir çocuk bizler için farklı bir dünyanın kapısı oluyor. Yaptığımız en ufak şey bile onların gözlerinde muhteşem bir heyecana dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Batuhan Laleci ise, çocukların mutluluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Laleci, "Farklı insanlar tanımak, çocukların sevinçlerine şahit olmak gerçekten güzel bir duygu. Bu etkinliğin bir parçası olmama vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUĞLA