Muğla'da lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) otomobille çarparak ölümüne neden olan ve 24 bin 300 TL para cezasına çarptırılan Tolga Y. (29), kararın istinafta bozulması üzerine yeniden yargılandı. Mahkeme, sürücü Tolga Y.'nin 5 yıl hapis cezası verdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga Y.' nin kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu Akgül, yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü Tolga Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü 33 gün sonra tahliye edildi.

Sürücünün tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması, 19 Ekim'de Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılmış, Mahkemede Tolga Y., 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrilmişti. Ayrıca Tolga Y'nin ehliyetine de 6 ay el konulmuştu. Bunun üzerine Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, geçen ocak ayında 'temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu' gerekçesiyle mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşımış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi de sanığa verilen cezayı az bularak yeniden yargılanmasına karar vermişti.

DAVA BUGÜN YENİDEN GÖRÜLDÜ

Dava, bugün 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Tolga Y.'ye önce 4 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra 1/2 oranında artırım uygulayarak cezasını 6 yıla çıkardı. Mahkeme, sanığın geçmişteki hali, dosya kapsamından anlaşılan sosyal hayatı, olaydan sonraki ve yargılama sürecinde gözlemlenen davranışı ve cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak cezasında 1/6 oranında indirim yaptı ve 5 yıl hapis cezası, sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutuklanması talebini ise reddetti.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, şunları söyledi:

"İlk karar kamuoyu vicdanını da bizleri de hiç tatmin etmemişti. Biliyorsunuz ki paraya çevrilmişti ve 24 bin liranın taksitle ödemesine karar verilmişti. İstinaf mahkemesi çok yerinde bir kararla hem cezanın artırılmasına hem de paraya çevrilemeyeceğine hükmetti. Şimdi de sayın mahkeme, istinaf mahkemesi kararına uyularak, 2 yıldan 6 yıla kadar olan cezadan öncelikle 4 yıla hükmetti. Daha sonra 1/2 oranında artırım yaptı, 6 seneye çıkardı. Daha sonrada iyi hal indirimi ile sonuçta 5 yıl cezaya hükmedildi. Biz katılan taraf olarak, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin az olduğundan sebeple ve kesinleşecek cezanın yüksek olması sebebiyle tutuklanmasını talep ettik. Savcılık makamı herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Mahkeme hakimi de bizim tutuklama talebimizi kabul etmedi. 5 yıl cezaya hükmetti, tutuksuz olarak. Şu an karşı taraf itiraz edecektir diye düşünüyoruz. İstinaf mahkemesine gidecek. Biz de itiraz edeceğiz. Bize göre verilen ceza az. Bize göre 6 sene verilmeliydi."