Marmaris'te düzensiz göçmenler yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güvenlik kamerasına takılan düzensiz göçmenler mahalle muhtarının dikkati üzerine yapılan ihbar sonrası polisler tarafından yakalandı.

Olay, Çamdibi Mahallesi Bağlaiçi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen kalabalığı fark eden mahalle muhtarı Sezer Kılıç, hemen emniyet güçlerini arayarak ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis, Marmaris Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Datça yolunda seyir halindeki karavanı durdurdu. İçinden 29 düzensiz göçmen çıkan karavanın şoförü ve umut taciri organizatör emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında adli işlem başlatıldı. Yasadışı yollar ile yurtdışına kaçma girişiminde olan düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından il göç idaresine sevk edildi. - MUĞLA