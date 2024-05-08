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Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 5 Zanlı Tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İzmir'den getirdikleri düzensiz göçmenleri tekneye götürürken jandarma tarafından yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli, İzmir'den içerisinde tuğla ve hırdavat malzemeleri olan kamyonetle 20 düzensiz göçmeni ilçeye getirerek ilk etapta bir otele yerleştirdi.

Zanlılar, daha sonra aynı kamyonetle düzensiz göçmenleri tekneye götürdükleri sırada Akyarlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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