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Muğla'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Muğla-Denizli karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA - Muğla- Denizli karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan 34 DPP 908 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 48 AKK 640 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilin sağ tekeri yerinden koparken kazada birisi ağır üç kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, birisi ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Yaralılar 112 Ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilen Hayriye Öztürk'ün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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