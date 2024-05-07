Muğla'da Trafik Haftası etkinlikleri başladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri, Menteşe ilçesinde başladı. Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde, trafikte yaya önceliği konusuna dikkat çekmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Polis, Jandarma, Zabıta ve karayolları ekipleri tarafından bilgilendirme stantları kurularak, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" ve "Hayatla Yarışılmaz" kampanyaları ile ilgili hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, kırmızı düdükler, anahtarlıklar, tişörtler, şapkalar, balonlar ve boyama kitapları gibi çeşitli promosyon ürünleri de vatandaşlara dağıtıldı.

Katılımcılar, örnek yaya geçidi kullanımını uygulamalı olarak gözlemleyerek, trafikte yayaların önceliğine dikkat çekilmesine ve bilinçlendirme sağlanmasına imkan tanıyan etkinlik, ilgiyle karşılandı. Trafik Haftası etkinliklerine katılan herkese, trafikte daha güvenli bir yaşam için bilinçlenme ve desteğe katkılarından dolayı teşekkür edildi. - MUĞLA