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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda uyuşturucu suçlarına karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda uyuşturucu suçlarına karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 79 gram esrar, 3 parça kağıda emdirilmiş bonzai, 1 adet hassas teraziUyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19.450 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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