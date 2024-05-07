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Bodrum'da Akdeniz Foku Gece Kulübünde

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gece kulübünün önüne avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Fokun avlanma anları heyecanla izlendi.

Bodrum Akdeniz Foku, gece kulübüne geldi

Gece kulübünde Akdeniz Foku heyecanı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulüplerinin olduğu bölgeye avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlarca görüntülendi.

Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren bir gece kulübünün iskelesinin önüne önceki gece Akdeniz foku geldi. Bölgedeki balıkları avlamaya gelen fok, balık sürüsünün peşinde oradan oraya yüzdü. Akdeniz fokunu fark eden mekandakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Fokun avlanma anlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca mekan önünde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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