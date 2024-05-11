Bodrum'da Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından denizde 1 göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA