Bodrum'da Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde tespit edilen bir göçmen, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı. Göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından denizde 1 göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA