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İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz vatandaşı bir kişi, otel odasında çıkan tartışmada eşini boğazından kesici aletle yaraladı. Olay, Uzunyalı mevkiindeki beş yıldızlı bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi.

İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Otel odasında boğazından kesici aletle yaralanmış şekilde kanlar içerisinde bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz vatandaşı bir kişi, otel odasında çıkan tartışmada eşini boğazından kesici aletle yaraladı.

Olay, Uzunyalı mevkiindeki beş yıldızı bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiliz çift otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Odadan gelen yüksek sesler ve diğer müşterilerin şikayetleri üzerine otel görevlileri odaya girdiklerinde kadın şahsı boğazından kesici aletle yaralanmış olarak kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otel odasındaki kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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