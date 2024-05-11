Marmaris'te 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun kasasında yakalanan 41 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyette, Datça'ya seyir halinde olan 34 CET 11 plakalı bir kamyon Datça yolu üzerinde Hisaroönü Karakol ekipleri tarafından durdurulmuştu. Kamyon kasasında yapılan aramada bir çocuk ve 41 düzensiz göçen ile iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Harun K. ve Canpolat T. isimli iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi iki şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA