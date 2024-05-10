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Marmaris'te ATV Kazası: Turist Uçurumdan Denize Düştü

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı bir turistin kullandığı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan denize düştü. Turist yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı bir turistin kullandığı ATV uçurumdan aşağı denize düştü, sürücüsü yaralandı.

Olay, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir turistin kullandığı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı düştü. ATV denizde suya gömülürken aracı kullanan turist yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı turisti, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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