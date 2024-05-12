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Muğla'da lastik bot su alarak batma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için hareket eden düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot su alması sonrası ölümle burun buruna geldi. Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan kurtarma operasyonunda 13 göçmen ve bir çocuk kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için hareket eden düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot su alması sonrası ölümle burun buruna geldiler.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonrası yardım çağrısında bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik bottan ve deniz yüzeyinden toplam 13 düzensiz göçmen ve beraberinde 1 çocuk kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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