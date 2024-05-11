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Marmaris'te Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası Başladı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası başladı. Organizasyona 20 şehirden, 45 kulüp ve 139 sporcu katılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası başladı.

İçmeler Mahallesi'ndeki plajda gerçekleştirilen organizasyonda; Dünya Gençler, Avrupa Gençler, COMEN CUP ve European??????? Aquatics OWS Cup Leg-3 Milli Takım Seçme Yarışları da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Marmaris Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 20 şehirden, 45 kulüp ve 139 sporcu katılıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonlarında derece ve kürsü yapan sporcuların da yer aldığı şampiyonanın startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel ve Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca verdi.

5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metre parkurlarda kulaç atılacak organizasyon, çeşitli kategorilerdeki yarışlarla 2 gün sürecek.

Kaynak: AA / Spor

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