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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta ve deniz yüzeyinde aralarında bir çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Datça Muğla Dünya Güncel Haberler

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