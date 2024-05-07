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Muğla'da beton mikseri devrildi, sürücü kurtarıldı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyobası Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen beton mikseri, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Köyceğiz İtfaiye Muğla Yaşam Güncel Haberler

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