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Muğla'da Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde evine kurduğu zaman ve ısı ayarlı düzenekle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde evine kurduğu zaman ve ısı ayarlı düzenekle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda zaman ve ısı ayarlı düzenek ile kimyasal ve bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortaca Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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