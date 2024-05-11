Muğla'da sürücü kalp krizi geçirince otomobil kaldırıma çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil kaldırama çıktı.

Kaza, Haluk Özsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.P. yönetimindeki 48 AH 127 plakalı otomobil sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulmaya başlayan otomobil kaldırıma çıkıp trafik levhasına çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.P.'ye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA