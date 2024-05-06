Üye Girişi
Haberler

Muğla'da İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde izinsiz kazı yapmak suçlaması ile aranan 1 kişi yakalanırken Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde izinsiz kazı yapmak suçlaması ile aranan 1 kişi yakalanırken Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Hakkında "Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.G.'nin (33) yerini tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şahsı yakaladı. S.G. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Milas Karacahisar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında A.E.(42) ve S.A.(53) İ.A.(45) ve S.K.(63) isimli şahısların sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 1 adet görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü, 2 adet manyetik dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet laptop ele geçirilerek rızaen muhafaza altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bodrum Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mayıs günün maçları nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title