Muğla'da düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya, Romanya, Letonya, Azerbaycan, Kazakistan, Estonya, Kırgızistan, Litvanya, Karadağ, Lüksemburg, Venezuela ve Almanya'dan 43 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği start zamanının ardından sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Palamütbükü'ne doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.

IRC-0, IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yatlar, ilk yarışın ardından ikinci günü serbest gün olarak geçirecek.

Üçüncü günde ikinci yarış Palamutbükü'nden başlayıp Körmen'de bitecek. Dördüncü gün üçüncü yarış Körmen'den başlayıp Datça'da son bulacak.

Son günün yarışı ise Datça'dan başlayıp Marmaris'te tamamlanacak.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 10 Mayıs Cuma günü sona erecek.