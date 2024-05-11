Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik devam eden çalışmalarda değişik adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edilen şüphelilerden birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA