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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akademi Spor Kulübü Küçük Kız Takımı Grup Birincisi Oldu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Akademi Spor Kulübü Küçük Kız Takımı, 2023-2024 Voleybol Sezonu Muğla İli Gelişim Liginde tüm maçlarını kazanarak grup birincisi oldu. Başkan Bilge Kınalı, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akademi Spor Kulübü Küçük Kız Takımı 2023-2024 Voleybol Sezonu Muğla İli Gelişim Liginde tüm maçlarını kazanarak grup birincisi olma başarısını gösterdi.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü 2023-2024 TVf Gelişim Ligi'ne 2011-2012 midi takımı ve 2009-2010 küçük kız kategorilerinde katıldı. Gelişim ligi maçlarında Küçük Kız kategorisinde Fethiye'de oynadıkları, Fethiye Voleybol (A), Fethiye GSİM, Fethiye Voleybol (C) Takımlarını yenerek grup birincisi olarak çıktı.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, "Voleybol Muğla Gelişim Ligine katılan Küçük Kız Takımımız yaptıkları 3 müsabakayı da kazanarak, yenilgisiz grup birincisi oldu. Kızlarımızın başarılarında büyük emeği olan; Kulüp antrenörümüz Gökhan Esen'e, sporcularımıza, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Mehmet Kaleli ve personeline, sporcularımızın ailelerine, kulübümüze destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah final maçlarımızı da başarı ile tamamlayarak ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Köyceğiz Voleybol Kınalı Muğla Spor Spor Güncel Haberler

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