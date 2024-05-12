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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Öğrencilere Oryantiring Eğitimi Verdi

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 'Biz Bir Takımız' Projesi kapsamında öğrencilere 14 haftalık bir oryantiring eğitimi sundu. Eski Muğla sokaklarında gerçekleştirilen eğitimler, gençlerin doğa sporlarına ilgisini artırırken, takım ruhunu da güçlendirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, "Biz Bir Takımız" Projesi kapsamında öğrencilere 14 haftalık bir oryantiring eğitimi sundu. Eski Muğla sokaklarında gerçekleştirilen eğitimler, gençlerin doğa sporlarına ilgisini artırırken, takım ruhunu da güçlendirdi.

Muğla'nın zengin iklimi, coğrafyası ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, projeye katılan öğrencilerin potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olacak faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Açıkbaş, "Ülkenin değerlerine ve çocuklarına bu ortamı hazırlayan eğitmenlerimize ve gençlik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Oryantiring, genç bir branş olmakla birlikte son yıllarda popülerliği artan bir spor. Eğlenceli, heyecanlı ve zeka gerektiren bu spor, gençlerin akademik başarılarına da olumlu katkı sağlıyor" diye konuştu.

Projeye katılan öğrencilerden Elif Arslan ise "Biz Bir Takımız" Projesi kapsamında her hafta basketbol ve oryantiring gibi farklı spor dallarında etkinliklere katıldıklarını belirtti. Arslan, "Arkadaşlarımızla birlikte takım halinde çalışmak, iletişimi güçlendiriyor ve birbirimize destek olmayı öğretiyor. Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Eğitmenlerimize ve gençlik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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