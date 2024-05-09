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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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