Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.